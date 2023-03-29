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Сегодня, 17:55

Агент Маньяков рассказал об интересе в Европе к защитнику «Спартака» Денисову

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Руководитель спортивного агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков рассказал о возможности перехода защитника «Спартака» Даниила Денисова в один из европейских клубов.

«В связи с той ситуацией, которая складывается в мире, российскому игроку уехать в Европу очень тяжело — давайте говорить откровенно. Коллеги из Европы обращают внимание на Даниила, говорят, что интересный игрок, есть потенциал. Но насколько реально это все сложить в какой-то пазл, сегодня никто не ответит. Ситуация может меняться каждый день, будем жить от новости к новости. Но на него обращают внимание в Европе — это есть. Однако от обращения внимания до конкретного оффера в «Спартак» дело может и не дойти.
Готов ли Денисов ехать в условную Турцию? Все зависит от клуба, от предложенных условий — личных и «Спартаку». Все должно быть во взаимосвязи, и интерес самого игрока к команде, и интерес «Спартака» к трансферу. А пока все мысли связаны со «Спартаком», с удачным выступлением в составе клуба и достижением максимальных турнирных результатов», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний защитник принял участие во всех играх, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи. Контракт россиянина с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-denisova-na-daniila-obrashhayut-vnimanie-v-evrope/
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
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 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
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