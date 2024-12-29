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Новиков: «Соболеву нужно забивать и не обращать внимание на критику»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Могу ли я назвать Соболева разочарованием года? Не хочется обижать Александра подобными определениями, но, конечно, болельщики «Зенита» наверняка ожидали от него большего. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать голы. Если взглянуть на статистику Соболева, то он эту работу пока в «Зените» не выполняет, ведь на данный момент в РПЛ за новый клуб он не забивал. Александру сейчас не стоит обращать внимание на критику. Ему нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона и начать забивать. Будут голы — будет и у него совсем другой настрой на всю эту ситуацию», — сказал Новиков «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Соболева 11 матчей в чемпионате России в составе «Зенита» и ни одного результативного действия.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
Валерий Новиков
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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