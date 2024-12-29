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Новиков: «Батракову нужно будет пройти испытание славой»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Могу ли я назвать Батракова открытием года? Скажу, что это очень талантливый парень. Я всем нашим футболистам желаю здоровья и хорошей игры, но я бы не стал пока перехваливать Алексея. Это всего лишь его первый сезон на таком уровне, да и этот сезон ведь еще не закончен. Посмотрим, как он проявит себя в следующем году. Но Алексею определенно еще предстоит пройти испытание славой, ведь у нас часто молодые ребята просто не справляются с ситуацией, когда начинают получать большие деньги и их засыпают различными комплиментами. Желаю удачи Алексею и хорошей игры. Будем смотреть, как он проявит себя в 2025 году», — сказал Новиков «РБ Спорт».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 5 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Новиков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

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