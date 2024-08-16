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Абена выбрал 14-й номер в «Спартаке», под ним играл Джикия

Руслан Минаев
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Защитник «Спартака» Миенти Абена выбрал 14-й номер, под которым ранее выступал бывший капитан красно-белых Георгий Джикия.

«Моя первая мысль о номере — взять его в честь брата. Я спросил про 12-й номер, в честь моего дня рождения, и 14-й — это дата рождения моего брата. Когда определился, то узнал от вас (обращается к клубному телевидению «Спартака» — Прим. «СЭ»), что экс-капитан «Спартака» играл под 14-м номером. Это совпадение. Но я рад, играть под этим номером, это честь для меня», — сказал Абена в интервью клубной пресс-службе.

16 августа «Спартак» и Абена подписали двухлетний контракт. В прошлом сезоне 29-летний суринамец сыграл 26 матчей во всех турнирах за «Ференцварош», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
 - : -
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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