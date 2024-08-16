Кечинов — о переходе Абены в «Спартак»: «В последние годы говорю, что лучше давать шанс нашим футболистам»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от перехода в московский клуб защитника Миенти Абены из «Ференцвароша».

Соглашение с 29-летним игроком сборной Суринама рассчитано на два года.

«Пришел еще один футболист, который раньше был у Станковича? Главный тренер отвечает за результат и приглашает тех футболистов, в которых он уверен. По его мнению, они будут приносить пользу. Он хорошо его знает. Появилась возможность пригласить знакомого игрока. Почему нет? Я не сторонник таких трансферов. В последние годы говорю, что лучше давать шанс нашим футболистам, воспитанникам «Спартака» или просто молодым. Но вы видим, что у «Зенита» много легионеров, и «Спартак» тоже не отстает и в основном приобретает иностранцев. Возможно, Станкович сказал: «Если вы хотите от меня результата, тогда слушайте кого надо приобретать». Все с этим согласились. Поэтому так и происходит», — сказал Кечинов «СЭ».

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.