Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:07

Кечинов — о переходе Абены в «Спартак»: «В последние годы говорю, что лучше давать шанс нашим футболистам»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от перехода в московский клуб защитника Миенти Абены из «Ференцвароша».

Соглашение с 29-летним игроком сборной Суринама рассчитано на два года.

«Пришел еще один футболист, который раньше был у Станковича? Главный тренер отвечает за результат и приглашает тех футболистов, в которых он уверен. По его мнению, они будут приносить пользу. Он хорошо его знает. Появилась возможность пригласить знакомого игрока. Почему нет? Я не сторонник таких трансферов. В последние годы говорю, что лучше давать шанс нашим футболистам, воспитанникам «Спартака» или просто молодым. Но вы видим, что у «Зенита» много легионеров, и «Спартак» тоже не отстает и в основном приобретает иностранцев. Возможно, Станкович сказал: «Если вы хотите от меня результата, тогда слушайте кого надо приобретать». Все с этим согласились. Поэтому так и происходит», — сказал Кечинов «СЭ».

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
0
Читайте также
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Сжегшего украинскую БМП военного ВС РФ представят к награде
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Долина рассказала о своем состоянии после пережитой аферы с недвижимостью
Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
У ЦСКА остались вопросы к ЭСК по эпизоду с Рошей
«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ростов» перечислит деньги за билеты на матч с «Оренбургом» пострадавшим в Курской области
«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Дьяков: «Динамо» хоть и проиграло «Зениту», но будет единственным его конкурентом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» продлило контракт с Майсторовичем до 2029 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости