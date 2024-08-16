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Сегодня, 21:44

Майсторович о продлении контракта: «Хочу остаться в «Динамо», потому что здесь начал играть профессионально»

Руслан Минаев
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Защитник «Динамо» Милан Майсторович прокомментировал продление контракта с бело-голубыми.

Новое соглашение с 19-летним сербом рассчитано до конца сезона-2028/29.

«Хочу остаться в клубе, потому что здесь я начал играть в футбол профессионально. Атмосфера в клубе нормальная. Хочу забивать много голов, выиграть Кубок и чемпионство», — сказал защитник клубной пресс-службе.

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
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 - : -
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Бителло

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