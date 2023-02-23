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Новичок «Краснодара» Кади заявил, что будет учить русский язык с женой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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26-летний бразильский новичок «Краснодара» Кади Боржес признался, что в команде больше общается с латиноамериканскими игроками, но заявил о намерении выучить русский язык вместе со своей супругой.

«Общаюсь с латиноамериканцами. Мы говорим на одном языке, хорошо знаем менталитет друг друга. С Кайо быстро нашли общий язык, ведь мы оба из Бразилии. Русский язык почти не знаю, поэтому пока меньше общаюсь с россиянами. Да, я уже знаком с русским языком, потому что тренер в «Карабахе» говорил на нем. Многие игроки там тоже говорили на русском, так что ваша речь мне знакома. Правда, в Азербайджане я сделал упор на изучении английского, тренер говорил и на нем. Но планирую изучать русский, как только жена переедет ко мне в Россию. Это для меня очень важно, будем вместе с ней заниматься с преподавателем. Сейчас могу сказать несколько слов: «Хорошо, спасибо, вперед, назад, спасибо, пожалуйста». Неплохо понимаю, но говорить еще сложно», — приводит слова Кади Metaratings.ru.

Кади перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года за 2 миллиона евро по версии Transfermarkt. За азербайджанскую команду бразилец провел 75 матчей, отметившись 28 голами и 28 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/novichok-krasnodara-kadi-neplokho-ponimayu-russkii-no-govorit-eshyo-slozhno-budu-uchit-yazyk-vmeste-s-zhenoi-230134/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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 - : -
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Краснодар

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