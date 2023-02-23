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Сегодня, 13:42

Агент Мендеса заявил, что футболист благодарен Федотову за доверие и хочет закончить сезон с медалью на шее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о форме чилийца перед матчем FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Виктор в хорошей форме. Он хочет закончить этот сезон с медалью на шее. Предложения от других клубов? Не хочется говорить о других клубах, потому что Виктор счастлив в ЦСКА, благодарен главному тренеру за доверие и готов полностью отдавать себя команде», — приводит слова Флуха Metaratings.ru.

ЦСКА примет «Краснодар» в матче Кубка России 23 февраля в 17:30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Краснодаре 28 февраля в 19:30.

Мендес в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-mendesa-viktor-blagodaren-fedotovu-za-doverie-i-khochet-zakonchit-sezon-s-medalyu-na-shee-230159/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Факел

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