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Сегодня, 13:53

Роша обратился к Марио Фернандесу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что хотел бы поиграть вместе с бывшим защитником армейцев Марио Фернандесом, который в данный момент выступает за «Интернасьонал».

«Видел ли игру Фернандеса в России? Скорее, в Бразилии. Хотел бы еще сыграть с Марио — он тоже не прочь. Я немножко пообщался с ним через агента, когда переходил в ЦСКА. Но пока он в Бразилии, травму получил. Марио! Ты сказал, что хочешь со мной сыграть. Приезжай, я тебя жду! Кого еще знаю из знаменитых бразильцев? Вагнер, как раз недавно пересматривал его лучшие моменты в ЦСКА. Карвальо, Жо, Дуду... Да я вот недавно с Дуду разговаривал, он сейчас работает в сфере финансов, занят инвестициями. Желал мне удачи в России. И Пауло Пайшао я знаю, в прошлом тренера ЦСКА и сборной Бразилии по физподготовке», — приводит слова Роша Sport24.

Весной 2022 года защитник ЦСКА Фернандес приостановил карьеру. В декабре он стал игроком «Интернасьонала». Его арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-obratilsya-k-mario-fernandesu-ty-skazal-chto-khochesh-so-mnoy-sygrat-priyezzhay-ya-tebya-zhdu
Марио Фернандес
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ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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