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Сегодня, 19:05

Новичок «Динамо» Майсторович поделился впечатлениями от первого сбора с командой

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок московского «Динамо» центральный защитник Милан Майсторович поделился впечатлениями от первого сбора с командой.

— Как прошла твоя первая неделя в «Динамо»? Как тебя приняли?

— Все супер! Команда меня замечательно приняла, как и тренер. Все как надо, условия великолепные, так что подготовка к возобновлению сезона идет штатно.

— С кем из игроков больше всего общаешься?

— Чаще всего с Сабой Сазоновым. Он меня очень тепло принял и старается объяснять, как все в «Динамо» устроено.

— Вы со Славишей Йокановичем играли за одну команду. Знаешь ли ты о его успехах в «Войводине»?

— Да, конечно. Он был феноменальным футболистом, а теперь стал прекрасным тренером.

— Вы с ним также из одного города. Было ли это одной из основных причин твоего перехода в «Динамо»?

— Возможно, это немного повлияло, но я, прежде всего, смотрел на то, что это преуспевающий клуб.

— Почему принял решение уехать из родины в таком раннем возрасте? С кем советовался?

— Поговорил со своей семьей, прежде чем решил перебраться в Москву. Я почувствовал, что моей карьере нужен новый виток развития. И уверен, что здесь его получу.

Источник: https://fcdm.ru/news/milan-maistorovic-uveren-cto-v-dynamo-budu-razvivatsia
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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