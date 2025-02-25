Касерес прокомментировал слухи о нем: «Не стоит верить желтой прессе»

Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о его жестком характере.

— Судя по отзывам, ты парень с характером. Не постеснялся, скажем, подраться с куда более опытным полузащитником Рикардо Сентурионом, который 12 лет назад едва не перешел в звездный «Анжи».

— Если говорить о характере на поле, то да. Мне нравится быть жестким, агрессивным, доминировать. В жизни же я спокойный, улыбчивый, веселый (добродушная улыбка действительно почти не сходила с лица Касереса во время интервью. — Прим. К.А.). Люблю общаться с друзьями. Что касается той стычки с Сентурионом, то поспорили в раздевалке, повздорили немного. Ничего страшного, такое бывает.

— Писали еще, что Сентурион тебя затягивал на различные гулянки, а потом после ссоры с ним и появления девушки ты заметно остепенился.

— Не стоит верить желтой прессе. Пишут, что хотят, много выдумок. Никакой любви к гулянкам у меня никогда точно не было.