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Йоканович — о новичке «Динамо»: «Карцев может стать очень важным игроком для будущего команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал договоренность о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева.

«Это молодой и сильный футболист, который упорно работал и теперь представляет сборную Израиля. Мы с клубом следили за ним и считаем, что он может стать очень важным игроком для будущего команды», — цитирует тренера сайт москвичей.

22-летний футболист арендован бело-голубыми у клуба «Маккаби» из Нетаньи с эксклюзивной опцией выкупа.

В скором времени «Динамо» подпишет контракт с опорным полузащитником сборной Израиля, за которую он провел три игры.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-karcev-mozet-stat-ocen-vaznym-igrokom-dlia-budushhego-komandy
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
Эден Карцев
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