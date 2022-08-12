Йоканович — о новичке «Динамо»: «Карцев может стать очень важным игроком для будущего команды»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал договоренность о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева.

«Это молодой и сильный футболист, который упорно работал и теперь представляет сборную Израиля. Мы с клубом следили за ним и считаем, что он может стать очень важным игроком для будущего команды», — цитирует тренера сайт москвичей.

22-летний футболист арендован бело-голубыми у клуба «Маккаби» из Нетаньи с эксклюзивной опцией выкупа.

В скором времени «Динамо» подпишет контракт с опорным полузащитником сборной Израиля, за которую он провел три игры.