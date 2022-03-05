Елистратов станет почетным гостем дерби «Динамо» — «Спартак»

Олимпийский чемпион и призер по шорт-треку Семен Елистратов станет почетным гостем дерби 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», информирует пресс-служба бело-голубых.

Елистратов завоевывал медали на трех Олимпиадах — Сочи-2014 (золото в эстафете), Пхенчхан-2018 и Пекин-2022 (по личной бронзе на 1500 м). У него 9 медалей чемпионатов мира, в том числе личное золото на 1500 м на ЧМ-2015.

Елистратов представляет спортивное общество «Динамо». Он примет участие в одной из важных активностей на «ВТБ Арене».

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет завтра, 6 марта, и начнется в 19.00 мск.