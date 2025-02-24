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24 февраля 2025, 08:14

Наумов назвал трех игроков «Локомотива», которые должны прибавить во второй части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, от кого из игроков железнодорожников ждет прогресса во второй части сезона.

«Прежде всего из состава «Локомотива» я жду лучших выступлений от Салтыкова. Я очень рассчитывал на то, что он станет ведущим игроком железнодорожников, но пока у него, к сожалению, не получилось. В целом то же самое касается и Сарвели. На мой взгляд, он может играть гораздо сильнее. Эти два парня весной должны прибавить.

Также немного сдал в этот период и Пиняев. Он же вообще одна из самых главных наших молодых звезд. Думаю, что он может играть значительно лучше, чем в первой части сезона. Этим ребятам сейчас нужно хорошенько подготовиться и дальше продолжать стабилизировать свою игру. Чтобы не было такого, что один матч получается ярким, а в другой игре спад. Им нужно поднять планку и ниже нее уже не опускаться», — цитирует Наумова Legalbet.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.

Источник: Legalbet
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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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