Наумов назвал трех игроков «Локомотива», которые должны прибавить во второй части сезона

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, от кого из игроков железнодорожников ждет прогресса во второй части сезона.

«Прежде всего из состава «Локомотива» я жду лучших выступлений от Салтыкова. Я очень рассчитывал на то, что он станет ведущим игроком железнодорожников, но пока у него, к сожалению, не получилось. В целом то же самое касается и Сарвели. На мой взгляд, он может играть гораздо сильнее. Эти два парня весной должны прибавить.

Также немного сдал в этот период и Пиняев. Он же вообще одна из самых главных наших молодых звезд. Думаю, что он может играть значительно лучше, чем в первой части сезона. Этим ребятам сейчас нужно хорошенько подготовиться и дальше продолжать стабилизировать свою игру. Чтобы не было такого, что один матч получается ярким, а в другой игре спад. Им нужно поднять планку и ниже нее уже не опускаться», — цитирует Наумова Legalbet.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.