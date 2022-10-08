Норманн получил травму в конце первого тайма с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму в конце первого тайма матча 12-го тура с ЦСКА.

Норвежец в центре поля пытался остановить прорыв полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля и хотел прихватить соперника рукой. Но из-за неудачного движения Норманн получил травму плеча и сразу попросил замену.

Врачи зафиксировали руку травмированного игрока, после чего увели его с поля.