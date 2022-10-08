ЦСКА играет вничью с «Динамо» со счетом 1:1 после первого тайма

ЦСКА играет вничью с «Динамо» после первого тайма в матче 12-го тура чемпионата России — 1:1.

В начале первого тайма гол забил защитник ЦСКА Виллиан Роша, для которого этот гол стал дебютным в составе красно-синих.

В конце тайма счет сравнял нападающий «Динамо» Федор Смолов.

В уже добавленное время травму получил полузащитник бело-голубых Матиас Норманн.