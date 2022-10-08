Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 октября, 17:27

Чухлов: «Зенит» в матче с «Факелом» не произвел впечатления"

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов оценил игру сине-бело-голубых в матче с «Факелом»
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ, в котором питерцы встречались с «Факелом» (1:1).

«Говорят, что у «Зенита» нет забивного форварда. Но такое бывает: травмы, «не идет». А остальные что же? Я во втором тайме помню только удар Кузяева левой издалека. И все. А так играли в большой «квадрат», держали мяч. Сколько там преимущество во владении — 73 процента по итогам матча? Ну, молодцы. Я понимаю, что в заслугу Сергею Семаку ставят победные серии, рекорды, достижения. Но хочется, чтобы еще команда была, чтобы она запомнилась. Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам... Ну, извините», — цитирует «РБ Спорт» Чухлова.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. «Факел» занимает 13-е место, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-smeshno-by-lo-smotret-na-ataku-zenita-v-matche-s-fakelom/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норманн получил травму в конце первого тайма с ЦСКА

«Сочи» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости