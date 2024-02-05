Нобоа сравнил Сочи с Эквадором: «Город, который похож на мой дом»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» вспомнил игру за каждый из российских клубов и рассказал, в каких городах ему нравилось жить.

«Честно, мне везде нравилось. Провел очень хорошее время, играя в России. Скучаю по временам в «Рубине», когда я только начинал свой путь в России. Помню «Динамо», когда впервые переехал в Москву. Мне так понравилось там жить! Плюс в Москве родился мой второй сын, Лукас.

Позже я перешел в «Ростов». Это было жаркое, горячее время, мы показывали искрометный футбол. Мне также нравится Питер, там я дважды становился чемпионом. Кстати, Санкт-Петербург такой культурный город! «Сочи» — моя последняя команда, финальный аккорд. Город, который похож на мой дом — там тепло, есть море. Это хороший клуб, у меня там осталось много друзей", — сказал Нобоа «СЭ».

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и за «Ростов».