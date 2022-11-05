Нобоа объяснил, почему пропустил матч «Сочи» против «Спартака»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему пропустил матч 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Почему вы не вышли на поле в матче против «Сочи»? У вас травма?
— Да, травма. Надрыв икроножной мышцы.
— Сыграете ли вы в следуем матче?
— Нет. Восстановление займет 3-4 недели.
В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».
Ранее пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев не стал комментировать «СЭ» отсутствие полузащитника Кристиана Нобоа в заявке на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
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|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
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|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
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|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
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|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
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|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
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|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
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30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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