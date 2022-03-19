«Нижний Новгород» — «Спартак»: Юлдошев сравнял счет в матче РПЛ

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Защитник «Нижнего Новгорода» Иброгимхалил Юлдошев забил гол на 74-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

21-летний Юлдошев сравнял счет во встрече через минуту после забитого мяча хавбека красно-белых Кристофера Мартинса.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак».