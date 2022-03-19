«Нижний Новгород» — «Спартак»: Юлдошев сравнял счет в матче РПЛ
Защитник «Нижнего Новгорода» Иброгимхалил Юлдошев забил гол на 74-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».
21-летний Юлдошев сравнял счет во встрече через минуту после забитого мяча хавбека красно-белых Кристофера Мартинса.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
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|
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|12
|3
|6
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|39
|
4
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|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
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|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
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|
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|
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|5
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|
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|4
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|10
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|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
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|
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|Уфа
|21
|3
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
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|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7
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