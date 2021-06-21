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«Нижний Новгород» продлил контракты с тремя футболистами

18:35
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«Нижний Новгород» продлил контракты с защитником Кириллом Гоцуком, а также полузащитниками Игорем Горбуновым и Николаем Калинским, информирует официальный сайт клуба.

28-летний Гоцук в минувшем сезоне провел 40 матчей и забил 5 мячей, став лучшим защитником Олимп-ФНЛ.

Следующий сезон станет для 26-летнего Горбунова четвертым за «Нижний Новгород». Он сыграл за клуб 85 матчей, забив 17 мячей.

27-летний Калинский в сезоне-2020/21 забил 6 мячей в 28 матчах.

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