У Юрия Газинского родилась дочь

21 июня в семье полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского и его супруги Александры произошло радостное событие: у них родилась дочь. Малышка родилась в день рождения своей мамы.

«Ну и денечек сегодня! Утром поздравил с днем рождения, а в обед любимая подарила доченьку. Родная, горжусь тобой, спасибо за принцессу. Не могу быть рядом, но мысленно я с вами», — написал Газинский в Instagram.

Сам футболист находится на сборах и готовится к старту нового сезона.