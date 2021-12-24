Мэр Казани: «Слуцкий — красавец. «Рубину» не хватает одного — денег»
Мэр Казани и бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин считает, что бюджет казанского клуба не позволяет команде бороться за победу в чемпионате России.
«Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного — денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим. Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», — приводит ТАСС слова Метшина.
«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 22 очками в 18 матчах.
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