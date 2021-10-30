В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «быки» смогли выиграть всего один матч у самарцев (4:2), вторая встреча завершилась вничью (0:0). По итогам 12 матчей «Краснодар» занимает пятое место в таблице с 21 баллом, у «Крыльев» — восьмая строчка и отставание на пять очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.