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«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» сыграли вничью

15:55
«Нижний Новгород» в домашнем матче 16-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. Фото fckssamara, Twitter
«Нижний Новгород» в домашнем матче 16-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. Фото fckssamara, Twitter
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«Нижний Новгород» в домашнем матче 16-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.

Самарцы занимают восьмое место в турнирной таблице и в следующем матче дома сыграют с ЦСКА (4 декабря).

«Нижний Новгород» прервал серию из трех поражений и идет на 13-м месте. В следующем туре команда Александра Кержакова дома примет «Рубин» (5 декабря).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:0
Крылья Советов
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Масоэро Юлдошев Каккоев Козлов Шарипов (Сапета, 76 ) Калинский Берковский (Балай, 76 ) Косарев (Горбунов, 56 ) Сулейманов (Эннин, 63 )
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Якуба, 70) Зеффан Бейл Витюгов (Цыпченко, 88) Ежов (Липовой, 89) Зиньковский (Пиняев, 77) Сарвели (Глушенков, 70) Сергеев
Предупреждения
Сулейманов 31, Шарипов 64  -  Горшков 42, Зиньковский 61
Судьи
Мешков (Дмитров) Чельцов (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Сафьян (Москва)
Нижний Новгород — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Роман Шишов все материалы автора

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