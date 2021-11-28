«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» сыграли вничью
«Нижний Новгород» в домашнем матче 16-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.
Самарцы занимают восьмое место в турнирной таблице и в следующем матче дома сыграют с ЦСКА (4 декабря).
«Нижний Новгород» прервал серию из трех поражений и идет на 13-м месте. В следующем туре команда Александра Кержакова дома примет «Рубин» (5 декабря).
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