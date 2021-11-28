«Рубин» — «Динамо»: Захарян и Макаров выйдут в стартовом составе гостей
Стали известны составы «Рубина» и «Динамо» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Городовой, Медведев, Нижегородов, Савицкий, Зуев, Мусаев, Суринов, Игнатьев.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.
Запасные: Будачев, Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Тюкавин, Гладышев.
Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 28 ноября. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
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