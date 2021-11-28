Хохлов назвал фаворита в матче «Рубин» — «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от игры 16-го тура Тинькофф чемпионата России между «Рубином» и «Динамо».
— Не знаю, кто выиграет, но уверен, что будет интересная игра, потому что и та, и другая команда показывают очень неплохой уровень футбола — атакующий, быстрый, комбинационный. Будет очень интересно понаблюдать за противостоянием и насладиться футболом, — цитирует Хохлова Eurostavka.
— Игра будет интересной и без явного фаворита по вашему мнению?
— Наверное, «Динамо» являтеся небольшим фаворитом в этой игре.
Встреча пройдет в Казани на «Казань Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/hohlov-nazval-favorita-v-matche-rubin-dinamo
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