«Будет заруба!» Самедов дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился в разговоре с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых против петербургского «Зенита».
«Будет большая игра! Она будет, как всегда, очень интересной и эмоциональной. Каждый год эти игры такие. Это понятно, потому что играет Санкт-Петербург против Москвы. Будет заруба! Я думаю, что и те, и другие, захотят реабилитироваться после еврокубков. Захотят победить», — сказал Самедов «СЭ».
Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 по мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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