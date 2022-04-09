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Сегодня, 15:51

«Динамо» победило «Нижний Новгород» и догнало «Зенит»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Динамо» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ победило «Нижний Новгород» со счетом 1:0.
Фото ФК Динамо

«Динамо» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ победило «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте в свои ворота забил Кирилл Гоцук.

На 81-й минуте гол, который забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, не был засчитан из-за офсайда.

«Динамо» продолжает занимать второе место в турнирной таблице, но по очкам догнало «Зенит», который сегодня проведет встречу с «Ахматом».

«Нижний Новгород» занимает девятое место.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:1
Динамо
Голы
Гоцук, 87 (0:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Каккоев Гоцук Кравцов Ткачук Калинский Берковский (Горбунов, 82) Стоцкий Эннин Сулейманов (Милсон, 67)
Динамо
Шунин Варела Сазонов Евгеньев Лаксальт Грулев (Лесовой, 61) Макаров (Тюкавин, 76) Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Кутицкий, 90)
Предупреждения
Сулейманов 17’, Ткачук 52’, Милсон 70’, Масоэро 88’  -  Захарян 32’
Судьи
Мешков (Дмитров) Лунев (Новосибирск) Богданов (Верея)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Воронцов (Ярославль)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
6
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
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 - : -
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