«Динамо» победило «Нижний Новгород» и догнало «Зенит»

«Динамо» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ победило «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте в свои ворота забил Кирилл Гоцук.

На 81-й минуте гол, который забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, не был засчитан из-за офсайда.

«Динамо» продолжает занимать второе место в турнирной таблице, но по очкам догнало «Зенит», который сегодня проведет встречу с «Ахматом».

«Нижний Новгород» занимает девятое место.