«Химки» на своем поле обыграли ЦСКА и прервали серию армейцев из 7 матчей без поражений

«Химки» прервали серию ЦСКА из 7 матчей без поражений

«Химки» на своем поле обыграли ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ — 4:2.

В составе хозяев дубль сделал Александр Руденко, по одному голу забили Илья Садыгов и Бесард Сабович. У гостей отличились Егор Ушаков и Юсуф Языджи.

«Химки» прервали серию ЦСКА из семи матчей без поражений и одержали третью победу подряд.

Команда Сергея Юрана поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.