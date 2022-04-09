Нападающий «Химок» Александр Руденко упрочил преимущество своей команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 4:2.

На 86-й минуте 23-летний россиянин реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым.

Руденко проводит пятый матч в составе «Химок», он перешел в команду из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Футболист сделал дубль в матче с ЦСКА, эти голы стали для него первыми за подмосковный клуб.