Алаев поблагодарил Федуна и все руководство «Спартака» на открытии памятника Нетто

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев приехал на открытие памятника легендарному футболисту красно-белых Игорю Нетто. Функционер выступил с речью в Тушино перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Большая честь, присутствовать на таком мероприятии. Большое спасибо всем тем, кто поспособствовал становлению этого замечательного памятника. Игорь Нетто — настоящая легенда. К сожалению, я не застал его игру, но он является неотъемлемой частью истории этой команды. Мы можем видеть, как руководство «Спартака» относится к своим легендам.

Я хотел бы поблагодарить все руководство «Спартака» и отдельно Леонида Федуна за то, что он делает. Становления памятника — огромное доброе дело. Хочу сказать одну вещь: «Если ты не чтишь свою историю, то у тебя не будет будущего!» Мы видим, что весь «Спартак» уважает свою историю. Значит, все будет у них хорошо!" - сказал Алаев.

Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве и начнется в 17.30 мск.