«Зенит» и «Химки» объявили составы на матч 28-го тура РПЛ

«Зенит» и «Химки» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

В стартовом составе петербургской команды выйдет вратарь Даниил Одоевский.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Чистяков, Адамов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.

Запасные: Генералов, Жирков, Юран, Николас, Жумабеков.

Встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.