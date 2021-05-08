Николич поделился ожиданиями от кубкового финала
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».
— Какие ожидания от финала Кубка? Что думаете о «Крыльях Советов», которые побеждают всех в ФНЛ?
— Эта будет серьезная игра против серьезного соперника. Кубковый финал всегда непредсказуем. Напряжение будет большое: в конце этой игры одна из двух команд заберет трофей. Надо не только получать удовольствие от, но и играть на результат. Нас ждет интересный финал, — сказал Николич.
Финальный матч состоится 12 мая. Начало в 20.00 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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