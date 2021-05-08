Николич поделился ожиданиями от кубкового финала

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

— Какие ожидания от финала Кубка? Что думаете о «Крыльях Советов», которые побеждают всех в ФНЛ?

— Эта будет серьезная игра против серьезного соперника. Кубковый финал всегда непредсказуем. Напряжение будет большое: в конце этой игры одна из двух команд заберет трофей. Надо не только получать удовольствие от, но и играть на результат. Нас ждет интересный финал, — сказал Николич.

Финальный матч состоится 12 мая. Начало в 20.00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)