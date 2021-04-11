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Николич выделил игру Гильерме в матче против «Спартака»

21:37
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич выделил игру голкипера Гильерме в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

— Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру, отметив Гильерме. Вы согласны с его оценкой?

— Гиля в хорошей форме. Каждый может думать и говорить, что хочет. Но факт в том, что мы выиграли 8 матчей подряд. Мы забиваем, мы не пропускаем. Можно играть по-разному. Мы готовимся к каждому сопернику. Варьируем прессинг, иначе подходим к матчам с командами, которые обороняются глубоко.

— Вы видели, за что Гильерме получил желтую?

— Не знаю, что там было. Наверное, был вопрос по офсайду — он был недоволен.

(Артем Калинин)

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