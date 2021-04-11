Николич дал оценку форме Миранчука и Смолова
21:40
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, почему полузащитник Антон Миранчук вышел только на замену в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).
— Миранчук качественный игрок, но много пропустил. Когда сможет играть больше, зависит от разных факторов.
— Смолов сегодня и Смолов осенью — один и тот же игрок?
— Смолов постоянно забивает, это работа форварда. Качества для этого у него есть. Он приехал из Испании без подготовки, получил травму. Не бывает в футболе, что за неделю ты готов играть на высоком уровне. Но сегодня бы отметил молодого Сильянова. И Баринова, и Мухина, и Чорулку. Всех игроков Сегодня выиграла команда.
(Артем Калинин)
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