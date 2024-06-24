Николич: «ЦСКА усилили Круговой и Шуманский. Хочу посмотреть на игроков, которые в аренде»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, доволен ли он составом команды на следующий сезон.
— Насколько укомплектован состав?
— У нас очень хороший костяк команды. Я этим доволен. Команда неплохая. Уже завтра к нам присоединятся сборники. У нас есть два новичка: Круговой и Шуманский. Они уже усилили команду. Нам нужно качественное, а не количественное усиление. Мы ежедневно общаемся на эту тему с селекционным отделом. У нас отличная коммуникация. Нужно немного подождать.
— Как проходят сборы?
— Уже прошла адаптация пару дней назад. Сборы тяжелые. Но так и должно быть. У нас очень рабочая атмосфера. Скоро присоединятся сборники. Хочу посмотреть на игроков, которые были в аренде. Дальше будем принимать решение.
ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -