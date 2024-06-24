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Николич — об игре ЦСКА: «Надо и атаковать, и обороняться — иметь баланс»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, какой футбол будет показывать его команда.

— Что можете сказать о ЦСКА?

— Очень рад всех видеть и находиться в ЦСКА. Это большая честь — работать в большом клубе с такими традициями. Переговоры прошли очень быстро. Очень рад оказаться здесь.

— Какой футбол вы будете ставить в ЦСКА?

— На этот вопрос я ответил тысячу раз. Каждый из нас, кто занимается спортом, должен атаковать и обороняться. Все надо отрабатывать. Нужно всегда иметь баланс в игровом плане.

— Следили за российским футболом, когда работали за границей?
— Это моя задача. Надо следить за разными чемпионатами. Нужно знать, что меняется в футболе, смотреть на игроков. Сейчас в 21-м веке футбол можно смотреть хоть каждый час. Я слежу за российским футболом. Не могу сказать, что мне нравится все, что происходит, — сказал Николич на пресс-конференции.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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