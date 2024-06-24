Николич — об игре ЦСКА: «Надо и атаковать, и обороняться — иметь баланс»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, какой футбол будет показывать его команда.
— Что можете сказать о ЦСКА?
— Очень рад всех видеть и находиться в ЦСКА. Это большая честь — работать в большом клубе с такими традициями. Переговоры прошли очень быстро. Очень рад оказаться здесь.
— Какой футбол вы будете ставить в ЦСКА?
— На этот вопрос я ответил тысячу раз. Каждый из нас, кто занимается спортом, должен атаковать и обороняться. Все надо отрабатывать. Нужно всегда иметь баланс в игровом плане.
— Следили за российским футболом, когда работали за границей?
— Это моя задача. Надо следить за разными чемпионатами. Нужно знать, что меняется в футболе, смотреть на игроков. Сейчас в 21-м веке футбол можно смотреть хоть каждый час. Я слежу за российским футболом. Не могу сказать, что мне нравится все, что происходит, — сказал Николич на пресс-конференции.
ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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