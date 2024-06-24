Николич — об игре ЦСКА: «Надо и атаковать, и обороняться — иметь баланс»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, какой футбол будет показывать его команда.

— Что можете сказать о ЦСКА?

— Очень рад всех видеть и находиться в ЦСКА. Это большая честь — работать в большом клубе с такими традициями. Переговоры прошли очень быстро. Очень рад оказаться здесь.

— Какой футбол вы будете ставить в ЦСКА?

— На этот вопрос я ответил тысячу раз. Каждый из нас, кто занимается спортом, должен атаковать и обороняться. Все надо отрабатывать. Нужно всегда иметь баланс в игровом плане.

— Следили за российским футболом, когда работали за границей?

— Это моя задача. Надо следить за разными чемпионатами. Нужно знать, что меняется в футболе, смотреть на игроков. Сейчас в 21-м веке футбол можно смотреть хоть каждый час. Я слежу за российским футболом. Не могу сказать, что мне нравится все, что происходит, — сказал Николич на пресс-конференции.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.