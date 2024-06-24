Бабаев: «Хотим привезти сильного игрока, который усилит нашу команду»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о селекции клуба в летнее трансферное окно.
— Есть ли какие-то новости по новичкам ЦСКА?
— Преждевременно называть фамилии новичков. У нас была встреча в Новогорске, где мы говорили о потенциальных новичках. Ситуация непростая, но думаю, что в ближайшие недели появится конкретика. Российский рынок футболистов достаточно сложный. И надо понимать, что в РПЛ трудно пригласить качественного легионера, который усилит команду. Хотим привезти сильного игрока, который усилит нашу команду и принесет результат.
— Что можете сказать о будущем Чалова?
— Завтра он приедет в Новогорск, как и другие наши сборники. Никаких новостей о его будущем пока нет, — сказал Бабаев на пресс-конференции.
Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Марко Николича 20 июня на базе в Новогорске.
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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