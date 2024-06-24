Бабаев: «Хотим привезти сильного игрока, который усилит нашу команду»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о селекции клуба в летнее трансферное окно.

— Есть ли какие-то новости по новичкам ЦСКА?

— Преждевременно называть фамилии новичков. У нас была встреча в Новогорске, где мы говорили о потенциальных новичках. Ситуация непростая, но думаю, что в ближайшие недели появится конкретика. Российский рынок футболистов достаточно сложный. И надо понимать, что в РПЛ трудно пригласить качественного легионера, который усилит команду. Хотим привезти сильного игрока, который усилит нашу команду и принесет результат.

— Что можете сказать о будущем Чалова?

— Завтра он приедет в Новогорск, как и другие наши сборники. Никаких новостей о его будущем пока нет, — сказал Бабаев на пресс-конференции.

Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Марко Николича 20 июня на базе в Новогорске.