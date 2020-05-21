Николич пока не получил разрешение на работу в России

По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России. Только после получения этого документа можно будет оформлять рабочую визу. Кроме того, после прилета в Москву новый наставник железнодорожников должен будет выдержать двухнедельный карантин.

Таким образом, познакомиться с футболистами «Локомотива» и приступить к полноценной работе на поле Николич сможет, судя по всему, не раньше второй декады июня. (Константин Алексеев)