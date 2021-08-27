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«Краснодар» представил клубный гимн

21:18
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«Краснодар» представит гимн клуба перед матчем шестого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», сообщает официальный Twitter клуба.

Автор гимна — немецкий композитор Ханс Циммер, аранжировка — Антон Беляев. Команда будет выходить под эту музыку во всех домашних матчах во внутренних турнирах.

По ходу матча «Краснодар» ведет 2:0. Отличились Алексей Ионов и Джон Кордоба.

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Евгений Петров все материалы автора

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