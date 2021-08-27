«Краснодар» представил клубный гимн
21:18
«Краснодар» представит гимн клуба перед матчем шестого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», сообщает официальный Twitter клуба.
Когда ожидание того стоило? Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh
Автор гимна — немецкий композитор Ханс Циммер, аранжировка — Антон Беляев. Команда будет выходить под эту музыку во всех домашних матчах во внутренних турнирах.
По ходу матча «Краснодар» ведет 2:0. Отличились Алексей Ионов и Джон Кордоба.
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