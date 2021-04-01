Филип Уремович: «Мы хорошо знаем «Сочи», это опытная команда»
21:42
Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
«Ребята хорошо работали, — сказал Уремович в интервью официальному каналу «Рубина» на Youtube. — - Мы хорошо подготовились к матчу с «Сочи». Мы «Сочи» очень хорошо знаем, это опытная команда. В этом сезоне они очень хорошо играют. Но ничего, надо подготовиться и выиграть эту игру».
Матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.
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