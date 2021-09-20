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Николич назвал причины нулевой ничьей «Локомотива» в матче с «Уралом»

19:59
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жестко, девять игроков за мяч боролись — и так большую часть матча. У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка. Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни один момент. В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру.

У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта. В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около нее. Все равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берем сегодня только одно очко. Ничего, еще одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Николича.

Матч «Урал» — «Локомотив» стал первым в чемпионате России-2021/22, в котором не было забито ни одного мяча.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 16 очками в 8 матчах, «Урал» идет на последней, 16-й строчке с 3 очками в 8 играх.

Урал — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
Перерыв

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 1
Зенит 3
Матч завершен

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24831

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Иван Торопцев все материалы автора

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