Николич назвал причины нулевой ничьей «Локомотива» в матче с «Уралом»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жестко, девять игроков за мяч боролись — и так большую часть матча. У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка. Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни один момент. В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру.
У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта. В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около нее. Все равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берем сегодня только одно очко. Ничего, еще одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Николича.
Матч «Урал» — «Локомотив» стал первым в чемпионате России-2021/22, в котором не было забито ни одного мяча.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 16 очками в 8 матчах, «Урал» идет на последней, 16-й строчке с 3 очками в 8 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю