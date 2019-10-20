Николай Писарев: «У «Спартака» нет целостной игры»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от встречи 13-го тура с «Рубином» (0:0), которая стала первой для Доменико Тедеско на посту наставника москвичей.

— Многие спартаковцы не готовы брать игру на себя, — отметил Писарев. — Часто у футболиста, владеющего мячом, просто не было «адреса». Партнеры не открывались, наоборот, прятались за соперниками. Некоторые даже не совсем уверенно обрабатывали мяч. Вот выпустили Мирзова во втором тайме — и он мгновенно оживил игру. Видно — этот парень ответственности не боится. А взять, к примеру, Бакаева. На старте сезона выглядел здорово, но в последних матчах не похож на себя. То ли в функциональную «яму» попал, то ли другая причина.

— Как вам Мельгарехо в роли форварда?

— Ему непросто, каждый раз приходится перестраиваться — то на фланге играет, то впереди. К тому же нападающий — фигура зависимая, его надо кормить мячами из глубины. А у «Спартака» пока нет целостной игры и отлаженных взаимодействий между линиями. Вот по матчам сборной России против Шотландии и Кипра можно отметить, что наши футболисты хорошо открываются, подстраиваются друг под друга, играют в одно касание, делают забегания... В «Спартаке» этого не видно.

Николай Писарев: «Назначение Тедеско — плевок в наш тренерский корпус? Не согласен!»