Наумов: «Пара Монтеса и Ньямси в центре обороны «Локомотива» внушает уверенность»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре центрального защитника железнодорожников Сесара Монтеса.

«Видно, что Монтес — квалифицированный защитник. Конечно, ему еще нужно немного адаптироваться и вписаться окончательно в игру «Локомотива». Но в целом он очень грамотно действует позиционно, хорошо держит линию, неплох в отборе. Поэтому его трансфер — качественное усиление для железнодорожников. Пара Монтеса и Ньямси в центре обороны внушает уверенность. Безусловно, им необходимо еще время, чтобы полностью сыграться. Но вместе они уже смотрятся неплохо», — приводит слова Наумова Legalbet.

12 сентября «Локомотив» объявил о переходе защитника Сесара Монтеса из испанской «Альмерии» за шесть миллионов евро. Мексиканец подписал с московским клубом контракт до лета 2029 года.