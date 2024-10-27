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Наумов: «Пара Монтеса и Ньямси в центре обороны «Локомотива» внушает уверенность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре центрального защитника железнодорожников Сесара Монтеса.

«Видно, что Монтес — квалифицированный защитник. Конечно, ему еще нужно немного адаптироваться и вписаться окончательно в игру «Локомотива». Но в целом он очень грамотно действует позиционно, хорошо держит линию, неплох в отборе. Поэтому его трансфер — качественное усиление для железнодорожников. Пара Монтеса и Ньямси в центре обороны внушает уверенность. Безусловно, им необходимо еще время, чтобы полностью сыграться. Но вместе они уже смотрятся неплохо», — приводит слова Наумова Legalbet.

12 сентября «Локомотив» объявил о переходе защитника Сесара Монтеса из испанской «Альмерии» за шесть миллионов евро. Мексиканец подписал с московским клубом контракт до лета 2029 года.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Сесар Монтес
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«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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