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Сегодня, 19:26

Врач «Динамо» раскрыл секрет восстановления Тюкавина и Карраскаля

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о состоянии здоровья нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Хорхе Карраскаля.

— Марцел говорил, что Тюкавин не смог бы сыграть.

— Смог.

— Почему. Это ваша работа?

— Это общая работа, мы все вместе одна команда.

— С чем связано, что он мог пропустить?

— У него с «Рубином» был очень сильный ушиб. Это общая работа всего медицинского и тренерского штаба. Костя сегодня смог сыграть.

— Так же с Карраскалем? Что было у него?

— Так же с Карраскалем. Все вместе поработали, сообща. Как всегда, на благо «Динамо». И все сыграли.

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками — на 13-й строчке.

Константин Тюкавин
Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
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«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

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Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 10 1 3
Райан Сенхаджи

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 8 1 2
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