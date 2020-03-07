Николай Комличенко: «Если мне удастся догнать Шомуродова и Дзюбу, будет супер»
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сравнил чешскую лигу и РПЛ.
— Как вам российская лига после чешской?
— Нормальная. Много борьбы. Чувствуется, что она сильнее чешской. Больше мастеровитых игроков. Идет больше давления на футболистов и команду.
— В чем проявляется это давление?
— Больше болельщиков, больше стадионы. Это всегда чувствуется. Когда на «Млада Болеслав» ходило три тысячи, а сегодня даже на матч с «Тамбовом» пришло десять. Сами понимаете, что давление больше. Но одна-две игры и ты уже должен адаптироваться к этому.
— В Чехии есть настолько закрытые команды, как «Тамбов», который выставил автобус?
— Там команды начинают играть от обороны, когда уже ведут в счете, примерно как мы играли во втором тайме. Защитники здесь более габаритные. Они мощнее, сильнее.
— За какое место в Чехии боролся бы «Тамбов»?
— Трудно сказать. Я не знаю.
— А «Динамо»?
— За самое высокое.
— По отношению к вам был скепсис, что чешская лига не такая сильная и в «Динамо» вам придется тяжело.
— Вы видели две игры, у меня было четыре момента. Я забил один мяч и один отменили. Если буду также продолжить, то ни у кого не возникнет вопросов.
— Вы себе какую-то голевую цель ставите?
— Таких задач я никогда не ставлю. Просто хочу каждую игру проводить результативно.
— В России лучшие бомбардиры забивают меньше, чем в Чехии. Вы, кстати, помните, кто у нас лидирует в гонке бомбардиров?
— Да. Элдор (Шомуродов) и Артем (Дзюба). Они оба забили по одиннадцать мячей.
— Вам удастся их догнать?
— Если удастся — это будет фантастика и суперрезультат. Но если не получится — ничего страшного.
— Почему десять мячей — это фантастика за девять матчей?
— Я считаю, что реально забить такое количество за полсезона. Но когда ты переходишь в более сильную лигу — это нелегко. Если я забью меньше восьми — девяти мячей — то не расстроюсь.
— Кто самый классный защитник среди тех команд, с кем вы играли?
— «Спартак» мне понравился. А самый классный там Джикия, понятное дело. Он и в команде капитан, и в сборной безоговорочный лидер в обороне. (Елена Григорьевская)