Николай Комличенко: «Если мне удастся догнать Шомуродова и Дзюбу, будет супер»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сравнил чешскую лигу и РПЛ.

— Как вам российская лига после чешской?

— Нормальная. Много борьбы. Чувствуется, что она сильнее чешской. Больше мастеровитых игроков. Идет больше давления на футболистов и команду.

— В чем проявляется это давление?

— Больше болельщиков, больше стадионы. Это всегда чувствуется. Когда на «Млада Болеслав» ходило три тысячи, а сегодня даже на матч с «Тамбовом» пришло десять. Сами понимаете, что давление больше. Но одна-две игры и ты уже должен адаптироваться к этому.

— В Чехии есть настолько закрытые команды, как «Тамбов», который выставил автобус?

— Там команды начинают играть от обороны, когда уже ведут в счете, примерно как мы играли во втором тайме. Защитники здесь более габаритные. Они мощнее, сильнее.

— За какое место в Чехии боролся бы «Тамбов»?

— Трудно сказать. Я не знаю.

— А «Динамо»?

— За самое высокое.

— По отношению к вам был скепсис, что чешская лига не такая сильная и в «Динамо» вам придется тяжело.

— Вы видели две игры, у меня было четыре момента. Я забил один мяч и один отменили. Если буду также продолжить, то ни у кого не возникнет вопросов.

— Вы себе какую-то голевую цель ставите?

— Таких задач я никогда не ставлю. Просто хочу каждую игру проводить результативно.

— В России лучшие бомбардиры забивают меньше, чем в Чехии. Вы, кстати, помните, кто у нас лидирует в гонке бомбардиров?

— Да. Элдор (Шомуродов) и Артем (Дзюба). Они оба забили по одиннадцать мячей.

— Вам удастся их догнать?

— Если удастся — это будет фантастика и суперрезультат. Но если не получится — ничего страшного.

— Почему десять мячей — это фантастика за девять матчей?

— Я считаю, что реально забить такое количество за полсезона. Но когда ты переходишь в более сильную лигу — это нелегко. Если я забью меньше восьми — девяти мячей — то не расстроюсь.

— Кто самый классный защитник среди тех команд, с кем вы играли?

— «Спартак» мне понравился. А самый классный там Джикия, понятное дело. Он и в команде капитан, и в сборной безоговорочный лидер в обороне. (Елена Григорьевская)