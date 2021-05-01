«Давите, убивайте, но мы одна команда». Фото из победной раздевалки «Рубина»
Футболисты казанского «Рубина» выиграли у московского «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России. В Instagram казанского клуба появилось фото из раздевалки казанской команды.
«Давите, убивайте, но мы одна команда. Лучшие из лучших», — написал в социальных сетях полузащитник Денис Макаров.
Казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 49 очками, у «Динамо» 46 очков и седьмая строчка.
Следующий матч «Рубин» проведет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Игры состоятся 8 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю