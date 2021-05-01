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«Давите, убивайте, но мы одна команда». Фото из победной раздевалки «Рубина»

21:38
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Футболисты казанского «Рубина» выиграли у московского «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России. В Instagram казанского клуба появилось фото из раздевалки казанской команды.

«Давите, убивайте, но мы одна команда. Лучшие из лучших», — написал в социальных сетях полузащитник Денис Макаров.

Публикация от ??? ??? (@maka_25m)

Казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 49 очками, у «Динамо» 46 очков и седьмая строчка.

Следующий матч «Рубин» проведет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Игры состоятся 8 мая.

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