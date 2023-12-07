Чалов рассказал, что Головин зовет его в «Монако»: «Я бы хотел, но не все от нас зависит»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что обсуждал с полузащитником «Монако» Александром Головиным свой переход в клуб французской лиги 1.

«Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер. К себе зазывает? Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, 100 процентов», — цитирует Чалова «Чемпионат».

25-летний нападающий является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провел 25 матчей за армейцев, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне болельщики монегасков трижды подряд признали россиянина лучшим игроком месяца. На его счету 5 забитых мячей и 2 результативные передачи в 13 матчах лиги 1.