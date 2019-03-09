Никола Влашич: "Отрыв "Зенита"? Впереди еще много матчей"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над "Рубином" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что этот результат важен для команды с точки зрения уверенности. В первом туре после перерыва армейцы уступили "Арсеналу" (0:2).

– Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли "Арсеналу", – сказал Влашич. – Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.

– Во втором тайме вы что-то кричали переводчику Максиму Головлеву. Что это было?

– В перерыве мы о кое-чем договаривались, но этого не было на поле. Поэтому я и кричал. Но это нормально, это часть игры.

– Почему ЦСКА так неудачно начал эту часть сезона в Грозном?

– Было тяжело, у нас долгое время не было официальных матчей. Есть разница между ними и товарищескими играми. Если честно, поле было медленным. Это неудобно для команд, которые играют в быстрый футбол.

– Отрыв от "Зенита" – 7 очков по потерянным. Реально ли обогнать его?

– Впереди еще много игр – для нас 11, для них 12. Будем ждать результатов матчей этих выходных.

– Что вы сказали в раздевалке Нисимуре и Бийолу, которые сегодня забили первые мячи за ЦСКА?

– Конечно, поздравили их. Яка – мой большой друг, Такума тоже. Это здорово! Приятно, когда люди забивают дебютные мячи. Для них это что-то особенное.

– Для Дивеева это был первый официальный матч за ЦСКА. Он сильно нервничал?

– Нет, я этого не заметил. Он провел хороший матч, который добавит ему уверенности. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)